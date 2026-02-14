Минздрав включит в неонатальный скрининг новое заболевание

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Миодистрофию Дюшенна планируется включить в перечень обследований неонатального скрининга в 2027 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Миодистрофия Дюшенна — это редкая генетическая болезнь, которая поражает преимущественно мальчиков. При этом заболевании мышцы постепенно теряют свои функции: становятся слабыми, уменьшаются в объёме (атрофия). По мере прогрессирования заболевания поражаются также мышцы рук, шеи, спины и других частей тела.
«Обследования на миодистрофию Дюшенна планируем включить в неонатальный скрининг в следующем году», — сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он напомнил, что в этом году был расширен неонатальный скрининг, в него добавились два заболевания: Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.