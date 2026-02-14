Минздрав включит в неонатальный скрининг новое заболевание

Миодистрофия Дюшенна — это редкая генетическая болезнь, которая поражает преимущественно мальчиков. При этом заболевании мышцы постепенно теряют свои функции: становятся слабыми, уменьшаются в объёме (атрофия). По мере прогрессирования заболевания поражаются также мышцы рук, шеи, спины и других частей тела.