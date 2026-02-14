«Я колола гормоны и боялась иголок»: 10 звёзд, родивших после 40 и 50, когда врачи уже сдались

Дробязко: «Если б знала, родила бы раньше».
Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, чей союз длится уже 40 лет (из них более 25 — в официальном браке), впервые стали родителями в декабре 2024 года. Маргарита родила дочь Николину в возрасте 52 лет в Московском центре акушерства имени Кулакова.
В эфире ток-шоу «Пусть говорят» спортсменка призналась, что подготовка к беременности была серьёзной: «Перед Олимпиадой я не была так дисциплинированна, как во время беременности». При этом роды оказались легче, чем она ожидала: «Если бы я знала, что это будет так легко, я бы все усилия приложила, чтобы это было раньше».
Повилас, по словам Маргариты, мечтал о детях даже больше, чем она, и всю беременность заботливо оберегал супругу. Также пара опровергла слухи о суррогатном материнстве.
Как звезда «Реальных пацанов» родила в 53.
Осенью 2024 года звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив стала мамой мальчика, которого назвали Теодор. Марине на момент родов было 53 года.
Актриса заранее позаботилась о возможности материнства. Ещё до встречи с будущим мужем, итальянцем Стефано Маджи, она заморозила яйцеклетки. Перед беременностью Марина прошла медицинское обследование и отказалась от вредных привычек, что позволило ей родить здорового малыша.
В интервью «Газете.ру» Федункив призналась, что материнство стало для неё самой долгожданной ролью: «Вокруг сына сейчас вращается весь мир — точнее, моя жизнь и жизнь мужа. Пока люди не станут родителями, не смогут понять, что такое абсолютное счастье, что значит — появился смысл в жизни».
47 лет, ЭКО и скандалы: правда Кудрявцевой.
В августе 2018 года телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой дочери Марии в возрасте 47 лет. Беременность наступила после третьей попытки ЭКО — путь был непростым, но результат оправдал все усилия.
Кудрявцева откровенно рассказывала о сложностях в интервью в шоу «Алёна, блин!»: «Получилось, наверное, с третьей. Я дикая ссыкунья в этом, поэтому после этого я два месяца просто бегала по врачам. Гормоны — это плохо. Я колола их в живот, это была минимальная доза».
Несмотря на слухи о суррогатном материнстве, Лера подчёркивает, что рожала она сама. Примечательно, что вскоре после рождения дочери телеведущая стала бабушкой — у её старшего сына Жана появился ребёнок.
15 лет ожидания: чудо Ольги Дроздовой.
В 2007 году Ольга Дроздова и её супруг Дмитрий Певцов стали родителями сына Елисея. На тот момент актрисе было 42 года, а пара мечтала о ребёнке ещё с 1994-го — момента свадьбы.
Долгое время беременность не наступала, несмотря на хорошие показатели здоровья. Чудо случилось, когда Ольга почти смирилась с ситуацией. В интервью изданию «7 дней» она вспоминала первые часы после родов: «Меня привезли в палату, а Дима сел у окна. На улице был ливень, гремел гром и одновременно светило солнце. И глядя на счастливого и усталого Диму, на эту грозу, я вдруг очень остро ощутила, что наконец-то в моей жизни всё встало на свои места».
«Жизнь была бессмысленной»: дочь в 41 год.
Звезда сериала «Кухня» Марина Могилевская осуществила мечту о материнстве в 2011 году, когда ей был 41 год. Дочь Машу актриса называет исполнением заветного желания, к которому шла долгие годы.
Ещё в 30 лет Могилевская ощущала «абсолютную бессмысленность своей жизни» из-за отсутствия детей. Но со временем научилась отпускать ситуацию. «Жалею ли я о том, что родила в 41 год, а не в 20? Нет, ни секунды. Всему своё время. Лишь к 40 годам мне более или менее стало ясно, что я из себя представляю, что могу и хочу дать своему ребёнку».
Беллуччи, Берри и другие: звёздные мамы 40+
Из голливудских звёзд на зрелое материнство решилась Ким Бейсингер — в 1995 году в возрасте 42 лет актриса родила свою единственную дочь Айрленд. Сейчас красавица 80-х уже бабушка — в 27 лет Айрленд родила девочку.
Кинозвезда Моника Беллуччи родила свою первую дочь Деву в 39 лет, а вторую, Леони — в 45. Актриса и модель признаётся, что для неё это стало лучшим возрастом для материнства.
Оскароносная актриса Холли Берри впервые стала мамой в 42 года, родив дочь Налу, а через пять лет, в 47, у неё родился сын Масео.
Актриса Сьюзан Сарандон долгое время была бесплодна, но в 39 лет впервые забеременела, что стало для неё неожиданностью, и родила дочь Эву. В 43 года она родила сына Джека, а почти в 46 — третьего ребёнка, сына Майлза.
Звезда «Отчаянных домохозяек» Марсия Кросс, убедительно сыгравшая мать семейства, долго не могла забеременеть и решилась на ЭКО. Перед 45-летием актриса родила двойню — девочек Иден и Саванну.
Ева Мендес впервые стала мамой в 40 лет — их с Райаном Гослингом первая дочь Эсмеральда родилась в 2014 году. Спустя два года у пары появилась дочь Амада.
Актриса Джина Дэвис родила первую дочь Ализэ в 46 лет, а спустя два года мальчиков-близнецов Киана и Каиса. Она призналась, что сейчас осознаёт, что не была бы столь хорошей матерью раньше.
Датская актриса Бригитта Нильсен к 56 годам пять раз побывала замужем и родила пятерых детей. Её последняя дочь Фрида родилась, когда артистке было 55.
Эти истории доказывают, что возраст не препятствие для материнства. Каждая из героинь прошла свой путь к родительству, полный ожиданий, сомнений и усилий. Но все они сходятся в одном — рождение ребёнка стало самым счастливым и осмысленным событием в их жизни, подарив новый взгляд на мир и себя.