«Я колола гормоны и боялась иголок»: 10 звёзд, родивших после 40 и 50, когда врачи уже сдались

Ещё в 30 лет Могилевская ощущала «абсолютную бессмысленность своей жизни» из-за отсутствия детей. Но со временем научилась отпускать ситуацию. «Жалею ли я о том, что родила в 41 год, а не в 20? Нет, ни секунды. Всему своё время. Лишь к 40 годам мне более или менее стало ясно, что я из себя представляю, что могу и хочу дать своему ребёнку».