Казахстанский фигурист Шайдоров завоевал золото Олимпиады

Шайдоров обошёл японца Юму Кагияму, который набрал 280,06 балла, а третьим стал его соотечественник Сюн Сато с результатом 274,90. Российский спортсмен Пётр Гуменник занял шестое место, а фаворит Илья Малинин из США дважды упал и стал лишь восьмым.