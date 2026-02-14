Ричмонд
Казахстанский фигурист Шайдоров завоевал золото Олимпиады

Мужское одиночное катание на Олимпийских играх в Милане подарило настоящий сюрприз — золото досталось казахстанскому фигуристу Михаилу Шайдорову. Он набрал суммарно 291,58 балла: 92,94 в короткой программе и 198,64 — в произвольной.

Источник: Life.ru

Шайдоров обошёл японца Юму Кагияму, который набрал 280,06 балла, а третьим стал его соотечественник Сюн Сато с результатом 274,90. Российский спортсмен Пётр Гуменник занял шестое место, а фаворит Илья Малинин из США дважды упал и стал лишь восьмым.

Золотая медаль Шайдорова стала историческим успехом для Казахстана в мужском одиночном катании, а его прокат оценили за чистоту исполнения, сложность элементов и артистизм.

Ранее Life.ru писал, что первые российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Милане — саночники Дарья Олесик и Павел Репилов прибыли через Стамбул. Их встречали родственники, тренеры и представители Федерации санного спорта. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

