Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сенсационно стал олимпийским чемпионом, обогнав Малинина

Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров сенсационно выиграл золотую медаль в мужском турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Италии, набрав в сумме за короткую и произвольную программу 291.58 балла. Россиянин Пётр Гуменник занял шестое место.

Источник: Московский комсомолец

В ночь на 14 февраля 2026 года в Милане завершился мужской олимпийский турнир по фигурному катанию. Победу в котором сенсационно одержал фигурист из Казахстана Мизаил Шайдоров, ученик российского тренера Алексея Урманова.

Американский фигурист Илья Малинин, которого все считали главным претендентом на олимпийское «золото», допустил ряд ошибок в произвольной программе, и в итоге занял лишь восьмое место.

Россиянин Петр Гуменник, выступающий в Италии в нейтральном статусе, занял шестое место. 10 февраля 2026 года Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу. По итогам произвольной программы 13 февраля 2026 года он набрал 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла.