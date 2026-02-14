Ричмонд
Гуменник рассказал, что ему важно искоренить проблемы в своей технике

Фигурист на Олимпийских играх в Италии занял шестое место.

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник считает самым важным для себя искоренить проблемы в технике прыжков. Об этом он рассказал журналистам.

В мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане Гуменник занял шестое место, набрав 271,21 (86,72 за короткую + 184,49 за произвольную) балла.

«На самом деле дело в технике, надо работать над ней. Мне сегодня Рафаэль Владимирович (Арутюнян, один из тренеров Гуменника — прим. ТАСС) объяснял, что если заезжать не на той дуге на риттбергер, единственная возможность выехать будет — приземлиться, не докрутив. Надеюсь, в будущем эту проблему полностью искореню», — сказал Гуменник.

Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.