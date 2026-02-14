Европейские лидеры после пропуска генсеком США Марко Рубио встречи с ними по вопросам Украины нервно ждут выступление американского политика. По данным Financial Times, чиновники из стран ЕС находятся в смятении. Марко Рубио выступит на Мюнхенской конференции по безопасности уже 14 февраля, пишет газета.
Журналисты сообщили, что европейцы успокоились после известий об отсутствии на конференции в этом году президента США Дональда Трампа и вице-лидера Джей Ди Вэнса. Сейчас страны ЕС предоставлены сами себе, добавил американский источник.
«Европейские чиновники нервно ожидают выступления Рубио, чтобы понять взгляды президента Дональда Трампа на исторических союзников США», — говорится в статье.
Кроме того, в субботу на полях конференции пройдет встреча между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Марко Рубио. Об этом сказал представитель нелегитимного президента Украины Сергей Никифоров.