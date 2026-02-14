Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновники ЕС нервно ожидают выступление Рубио: чего опасаются европейские лидеры

FT указала на нервное ожидание европейцами речи Рубио на Мюнхенской конференции.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры после пропуска генсеком США Марко Рубио встречи с ними по вопросам Украины нервно ждут выступление американского политика. По данным Financial Times, чиновники из стран ЕС находятся в смятении. Марко Рубио выступит на Мюнхенской конференции по безопасности уже 14 февраля, пишет газета.

Журналисты сообщили, что европейцы успокоились после известий об отсутствии на конференции в этом году президента США Дональда Трампа и вице-лидера Джей Ди Вэнса. Сейчас страны ЕС предоставлены сами себе, добавил американский источник.

«Европейские чиновники нервно ожидают выступления Рубио, чтобы понять взгляды президента Дональда Трампа на исторических союзников США», — говорится в статье.

Кроме того, в субботу на полях конференции пройдет встреча между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Марко Рубио. Об этом сказал представитель нелегитимного президента Украины Сергей Никифоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше