Гуменник показал лучший результат на Олимпиаде из россиян со времен Плющенко

Гуменник занял 6-е место. В 2014 году на Играх в Сочи единственный российский представитель в мужском одиночном катании Плющенко снялся с турнира из-за травмы. В 2018 году лучший из российских фигуристов Дмитрий Алиев стал седьмым, спустя четыре года Евгений Семененко занял восьмое место.