Гуменник показал лучший результат на Олимпиаде из россиян со времен Плющенко

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник показал лучший результат среди россиян в мужском одиночном катании на Олимпиаде после серебряной медали Евгения Плющенко в 2010 году.
Гуменник занял 6-е место. В 2014 году на Играх в Сочи единственный российский представитель в мужском одиночном катании Плющенко снялся с турнира из-за травмы. В 2018 году лучший из российских фигуристов Дмитрий Алиев стал седьмым, спустя четыре года Евгений Семененко занял восьмое место.
Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.