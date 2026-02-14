Ричмонд
Гуменник показал лучший результат на Олимпиаде из россиян со времен Плющенко

После серебряной награды Плющенко в 2010 году российские фигуристы до нынешней Олимпиады не поднимались выше седьмого места.

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник показал лучший результат среди россиян в мужском одиночном катании на Олимпиаде после серебряной медали Евгения Плющенко в 2010 году.

Гуменник занял 6-е место. В 2014 году на Играх в Сочи единственный российский представитель в мужском одиночном катании Плющенко снялся с турнира из-за травмы. В 2018 году лучший из российских фигуристов Дмитрий Алиев стал седьмым, спустя четыре года Евгений Семененко занял восьмое место.

Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.