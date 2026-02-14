Ричмонд
Гуменник рассказал, что чувствовал мандраж перед короткой программой

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник чувствовал легкий мандраж перед исполнением короткой программы на Олимпийских играх в Италии. Об этом он рассказал журналистам.

10 февраля спортсмен показал 12-й результат в короткой программе. Произвольную программу фигуристы представили в пятницу, по ее результатам Гуменник занял итоговое шестое место.

«Был ли момент мандража? Перед короткой чуть-чуть было, но мне повезло, что я выступал в первой разминке и не было времени стоять под трибуной и волноваться. Я сразу вышел и начал прыгать. Когда активничаешь, физически напрягаешься, волнение уходит», — сказал Гуменник.

Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.