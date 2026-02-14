Гуменник рассказал об инциденте со шнурком в короткой программе на ОИ

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник во время проката короткой программы на Олимпиаде в Италии чуть не зацепился за шнурок. Об этом он рассказал журналистам.
10 февраля спортсмен показал 12-й результат в короткой программе, во время проката у него возникли проблемы со шнурком. Произвольную программу фигуристы представили в пятницу, по ее результатам Гуменник занял итоговое шестое место.
«Я пересмотрел видео и изумился, потому что во время отрыва у меня лезвием зацепило этот шнурок, — сказал Гуменник. — Удивительно, как нога не застряла в этом шнурке. Если бы она на миллиметр еще ниже пошла, она бы воткнулась в ботинок, и не знаю, что бы было, поэтому мне сильно повезло, что шнурок оказался не таким крепким».
В произвольной программе Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов в секвенции с двумя двойными акселями, тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.
Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.