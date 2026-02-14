Ричмонд
«Дочка» American Airlines запросила разрешение на рейсы из Майами в Венесуэлу

В случае одобрения запроса рейсы авиакомпании Envoy Air будут осуществляться в Каракас и Маракайбо.

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Дочерняя авиакомпания American Airlines — Envoy Air — направила в Министерство транспорта США запрос на осуществление рейсов из Майами (штат Флорида) в Венесуэлу.

«Envoy будет выполнять запланированные рейсы для American [Airlines]», — сообщили ТАСС в компании.

Envoy пока не знает, когда будет установлено авиасообщение. В случае одобрения запроса рейсы будут осуществляться из Майами в Каракас и Маракайбо.

American Airlines начала работать в Венесуэле в 1987 году, но в 2019 году прекратила осуществлять рейсы в боливарианскую республику. В конце января авиакомпания объявила о готовности возобновить коммерческие рейсы в Венесуэлу.

