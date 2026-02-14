Ричмонд
91-летний француз стал отцом в седьмой раз

Во Франции 91-летний спортсмен стал отцом в седьмой раз.

Источник: Аргументы и факты

91-летний француз Пьер Сабле стал отцом в седьмой раз: у спортсмена и его 39-летней супруги Айши появилась на свет дочь Луиза Мария. Марафонец хорошо известен в регионе Восточные Пиренеи, где он продолжает активно заниматься бегом и поддерживать физическую форму даже в преклонном возрасте. Об этом пишет L Indépendant.

Сабле родился в Майенне в середине 1930-х годов и пережил довоенный период. Несмотря на солидный возраст, он ведет активный образ жизни: регулярно тренируется, выполняет упражнения на силу и выносливость, а также самостоятельно работает на своем участке, где вместе с семьей выращивает урожай. По его словам, хорошая физическая форма позволяет ему чувствовать себя значительно моложе.

Супруга спортсмена подтверждает, что он остается внимательным отцом и надежным партнером. Секрет своего самочувствия француз объясняет строгим режимом: он отказался от алкоголя, придерживается сбалансированного питания и ежедневно уделяет почти час растяжке.

Ранее сообщалось, что во Франции в прошлом году впервые с окончания Второй мировой войны число умерших превысило число родившихся.