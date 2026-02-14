91-летний француз стал отцом в седьмой раз

91-летний француз Пьер Сабле стал отцом в седьмой раз: у спортсмена и его 39-летней супруги Айши появилась на свет дочь Луиза Мария. Марафонец хорошо известен в регионе Восточные Пиренеи, где он продолжает активно заниматься бегом и поддерживать физическую форму даже в преклонном возрасте. Об этом пишет L Indépendant.