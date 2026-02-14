Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Италии

Российский фигурист Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Италии, заняв шестое место в мужском одиночном катании. Об этом стало известно в субботу, 14 февраля.
По итогам короткой и произвольной программ 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла. После короткой программы Гуменник занимал 12-ю позицию.
Победу на Олимпиаде одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06), третье — еще один фигурист из Японии Шун Сато (274,90).
Американский фигурист Илья Малинин, двукратный чемпион мира, занял восьмое место на Олимпиаде. Малинин, выступающий за сборную США, был одним из главных фаворитов соревнований. В короткой программе он уверенно лидировал, опережая Юму Кагияму. Однако в произвольной программе Малинин дважды упал, что отбросило его на восьмое место.
Ранее Гуменник заявил, что не беспокоится о своем итоговом результате на Олимпийских играх. Для него важнее всего продемонстрировать свои способности.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что организаторы Олимпиады в Италии «изуродовали» участие российского фигуриста Петра Гуменника в соревнованиях, вынудив его поменять музыку для короткой программы.
Запрет первой заявленной для выступления песни стал далеко не последним испытанием для фигуриста, так спортсмен опоздал в Олимпийскую деревню в Италии после тренировки перед короткой программой на Играх 2026 года. Причиной стал поломанный автобус. Гуменника уже также вызывали на допинг-контроль 8 февраля.