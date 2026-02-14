Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Италии

Запрет первой заявленной для выступления песни стал далеко не последним испытанием для фигуриста, так спортсмен опоздал в Олимпийскую деревню в Италии после тренировки перед короткой программой на Играх 2026 года. Причиной стал поломанный автобус. Гуменника уже также вызывали на допинг-контроль 8 февраля.