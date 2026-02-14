В Цхинвале открыли пункт выдачи внутренних паспортов гражданина РФ

ЦХИНВАЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Пункт выдачи внутренних паспортов гражданина Российской Федерации торжественно открыли на базе российско-югоосетинского информационно-координационного центра МВД в Цхинвале. Об этом сообщила пресс-служба правительства закавказской республики.
Председатель правительства республики Дзамболат Тадтаев, выступая на мероприятии, выразил благодарность президенту Российской Федерации за предоставленную возможность жителям Южной Осетии упрощенного получения гражданства России. «Продолжается интеграция с Российской Федерацией. И это еще один шаг, чтобы облегчить жизнь наших граждан, чтобы они, не выезжая за пределы республики, могли получать паспорта гражданина Российской Федерации на территории Южной Осетии. Уверен, что такая тесная интеграция будет продолжена и в дальнейшем», — подчеркнул Тадтаев.
Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов в свою очередь отметил, что руководство Российской Федерации внимательно относится к чаяньям и нуждам граждан Южной Осетии.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации Министерство внутренних дел Российской Федерации развернуло здесь пункт выдачи паспортов граждан Российской Федерации. Это яркое подтверждение наших союзнических отношений. Это говорит о том, что у нас общая большая родина, общая большая история», — сказал посол.
В июле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане России — и одновременно граждане Абхазии и Южной Осетии — смогут до 1 августа 2028 года включительно получать общегражданские российские паспорта на территории республик.
Действовавший ранее порядок позволял подавать в Абхазии и Южной Осетии на российское гражданство и получать заграничные паспорта в дипломатических представительствах РФ, но на общегражданские паспорта не распространялся.