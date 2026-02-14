Сборная Канады стала первым четвертьфиналистом Олимпиады

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею со счетом 5:1 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа Олимпиады и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Милане.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Коннор Макдэвид (6-я минута), Томас Харли (11), Маклин Селебрини (25), Сидни Кросби (48), Натан Маккиннон (54). У проигравших отличился Пиус Зутер (13).
Сборная Канады одержала вторую победу, в стартовом матче канадцы разгромили чехов (5:0). Канадские хоккеисты набрали 6 очков и возглавляют таблицу группы С. Далее располагаются команды Швейцарии (3 очка), Чехии (3) и Франции (0). Сборная Канады гарантировала выход в четвертьфинал: она окажется выше швейцарцев и чехов даже в случае поражения в последнем туре, так как в личной встрече оказалась сильнее обеих сборных.
В заключительном туре группового этапа канадцы сыграют с французами, швейцарцы встретятся с чехами. Оба матча пройдут 15 февраля.
На олимпийском хоккейном турнире 12 команд разделены на 3 группы по 4 сборные. Напрямую в ¼ финала выходят команды, занявшие первые места в группах. Также в четвертьфинал выйдет лучшая сборная из ставших вторыми на групповом этапе. Остальные команды разыграют путевки в ¼ финала в дополнительном раунде. Финал олимпийского турнира пройдет 22 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.