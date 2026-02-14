Ричмонд
В РФ онлайн-сервисам запретят автоматически списывать плату за подписку, если карта отвязана

Депутат Антропенко: в РФ запретят списывать деньги за подписки с отвязанных карт.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 марта онлайн-сервисы не смогут списывать средства за подписку с отвязанных банковских карт. Приложениям запретят брать плату в автоматическом режиме в таком случае. Так сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко в разговоре с ТАСС.

По словам парламентария, меры защитят граждан от ненужных трат. Он уточнил, что пользователи забывают о подписках и теряют средства. В масштабах страны, добавил депутат, это «миллионы рублей».

«Сервисы не смогут списывать деньги за онлайн-подписку с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Безусловно, закон поддержит граждан и оградит от всякого рода финансовых уловок», — подытожил Игорь Антропенко.

В Госдуме также предложили обязать интернет-площадки добавлять простой и понятный способ отказа от подписок. Это избавит пользователей от навязчивых звонков и сложных процедур при расторжении договора.