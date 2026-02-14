В РФ онлайн-сервисам запретят автоматически списывать плату за подписку, если карта отвязана

В России с 1 марта онлайн-сервисы не смогут списывать средства за подписку с отвязанных банковских карт. Приложениям запретят брать плату в автоматическом режиме в таком случае. Так сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко в разговоре с ТАСС.