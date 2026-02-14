Лариса Долина выпустила новую версию хита «Стена»

Народная артистка России Лариса Долина выпустила обновлённую версию своего культового хита «Стена», который впервые прозвучал почти 30 лет назад. Новый релиз получил название «Стена 2.0» — именно так трек подписан на обложке, опубликованной певицей в её телеграм-канале.