Лариса Долина выпустила новую версию хита «Стена»

Народная артистка России Лариса Долина выпустила обновлённую версию своего культового хита «Стена», который впервые прозвучал почти 30 лет назад. Новый релиз получил название «Стена 2.0» — именно так трек подписан на обложке, опубликованной певицей в её телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Как рассказал представитель артистки Сергей Пудовкин, обновлённая версия композиции стала отражением сложного жизненного пути Долиной и её внутренней трансформации. Судя по реакции слушателей, возвращение легенды оказалось востребованным: менее чем за 12 часов трек добавили в плейлисты десятки пользователей.

Оригинальная «Стена» вышла в 1998 году — музыку написал Аркадий Укупник, стихи — Михаил Танич, а песня вошла в альбом «Певица и музыкант», передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что Лариса Долина станет специальной гостьей гала-концерта «Триумф джаза» в Санкт-Петербурге, который пройдёт 17 марта 2026 года. На сцене БКЗ «Октябрьский» она выступит вместе с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана и Государственным симфоническим оркестром Москвы.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.