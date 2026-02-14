Лариса Долина выпустила новую версию хита «Стена»

Как рассказал представитель артистки Сергей Пудовкин, обновлённая версия композиции стала отражением сложного жизненного пути Долиной и её внутренней трансформации. Судя по реакции слушателей, возвращение легенды оказалось востребованным: менее чем за 12 часов трек добавили в плейлисты десятки пользователей.
Оригинальная «Стена» вышла в 1998 году — музыку написал Аркадий Укупник, стихи — Михаил Танич, а песня вошла в альбом «Певица и музыкант», передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что Лариса Долина станет специальной гостьей гала-концерта «Триумф джаза» в Санкт-Петербурге, который пройдёт 17 марта 2026 года. На сцене БКЗ «Октябрьский» она выступит вместе с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана и Государственным симфоническим оркестром Москвы.
