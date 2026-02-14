NYT: Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана

Узнать больше по теме

Ядерные объекты Ирана: вопрос суверенитета или пороховая бочка Ближнего Востока

Ядерная программа Ирана существует с 50-х годов прошлого века. На сегодня в нее входят десятки объектов для ядерных исследований, добычи, переработки и обогащения урана. Рассказываем, где находятся эти объекты, почему их называли причиной недавней войны и могут ли они вызвать новый кризис на Ближнем востоке.