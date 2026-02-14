NYT: Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп изучает возможность ударов по объектам ядерной и ракетной программ в Иране, сообщает американское издание The New York Times.
Газета ссылается на информацию, полученную от чиновников из США.
«Варианты, которые рассматривает Трамп, включают военные действия против ядерной программы Ирана и его способности запускать баллистические ракеты. Он также изучает возможность отправки американских командос для ударов по отдельным военным объектам Ирана», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале сказано, что сотрудникам администрации США, чья деятельность связана с нацбезопасностью, удалось убедить Трампа «воздержаться» от действий против иранской стороны, пока Министерство войны Соединённых Штатов «наращивает возможности для ударов». Кроме того, Пентагон усиливает оборону в 11 странах в регионе на фоне возможной ответной атаки Ирана.
Накануне Трамп рассказал, что американская сторона направит к Ирану вторую авианосную ударную группу, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь договорённостей.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.
Ранее сообщалось, что западные разведывательные службы не выявили свидетельств того, что Иран ведёт обогащение урана до оружейного уровня или предпринимает практические шаги к созданию ядерной боеголовки.