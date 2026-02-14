Ричмонд
NYT: Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп изучает возможность ударов по объектам ядерной и ракетной программ в Иране, узнало издание The New York Times.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп изучает возможность ударов по объектам ядерной и ракетной программ в Иране, сообщает американское издание The New York Times.

Газета ссылается на информацию, полученную от чиновников из США.

«Варианты, которые рассматривает Трамп, включают военные действия против ядерной программы Ирана и его способности запускать баллистические ракеты. Он также изучает возможность отправки американских командос для ударов по отдельным военным объектам Ирана», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале сказано, что сотрудникам администрации США, чья деятельность связана с нацбезопасностью, удалось убедить Трампа «воздержаться» от действий против иранской стороны, пока Министерство войны Соединённых Штатов «наращивает возможности для ударов». Кроме того, Пентагон усиливает оборону в 11 странах в регионе на фоне возможной ответной атаки Ирана.

Накануне Трамп рассказал, что американская сторона направит к Ирану вторую авианосную ударную группу, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь договорённостей.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.

Ранее сообщалось, что западные разведывательные службы не выявили свидетельств того, что Иран ведёт обогащение урана до оружейного уровня или предпринимает практические шаги к созданию ядерной боеголовки.

Узнать больше по теме
Ядерные объекты Ирана: вопрос суверенитета или пороховая бочка Ближнего Востока
Ядерная программа Ирана существует с 50-х годов прошлого века. На сегодня в нее входят десятки объектов для ядерных исследований, добычи, переработки и обогащения урана. Рассказываем, где находятся эти объекты, почему их называли причиной недавней войны и могут ли они вызвать новый кризис на Ближнем востоке.
Читать дальше