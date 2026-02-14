Ричмонд
От грибка до чесотки: врач предупредила о рисках при примерке одежды

Микробиолог Сережина: одежда может сохранять инфекции тех, кто ее примерял.

Источник: Комсомольская правда

Одежда, как и другие предметы быта, сохраняет на себе бактерии и может стать причиной инфекцией, если ее примерял заболевший человек. Об этом заявила в беседе с изданием Lenta.ru врач-эксперт, микробиолог Вера Сережина.

— В первую очередь речь идет о чесотке — заболевании, вызываемом чесоточными клещами. Кроме того, при примерке возможна передача грибковых и бактериальных инфекций кожи, — сказала доктор.

Эксперт подчеркнула, что многие возбудители могут вызывать гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей, а в тяжелых случаях — системные осложнения. Именно поэтому не рекомендуется примерять одежду на голое тело, а перед ноской необходимо постирать и прогладить новую вещь.

«Известия» ранее сообщили, что, одежду лучше снимать сразу после прихода домой и обязательно сушить, если она намокла. По возможности, это стоит делать на солнце — ультрафиолет представляет собой отличный дезинфектор. также поможет стирка при высокой температуре (более 60 градусов).