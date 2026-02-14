Гуменник без медали: почему Россия проиграла в фигурном катании на Олимпиаде

Вторую строчку итоговой таблицы занял японский фигурист Юма Кагияма, набравший 280,06 балла. Его произвольная программа сопровождалась рядом технических ошибок: он допустил падения при исполнении квадратного сальхова и квадратного флипа, с трудом справился с четверным тулупом в каскаде через ойлер с двойным сальховом, а во второй половине программы едва удержался на ногах при выполнении еще одного квадратного тулупа. Несмотря на эти помарки, судейские оценки позволили Кагияме опередить других претендентов на подиум.