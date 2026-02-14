Гуменник без медали: почему Россия проиграла в фигурном катании на Олимпиаде

Россиянин Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 в Италии. Олимпийским чемпионом стал казахстанец Михаил Шайдоров — ученик россиянина Алексея Урманова. Вторым финишировал японец Кагияма, третьим — Сато. Лидировавший после короткой программы американец Малинин провалил произвольную и опустился на восьмое место.
Российский фигурист Петр Гуменник завершил олимпийский турнир на шестой строчке в Милане.
В ночь на 14 февраля 2026 года на двадцать пятых зимних Олимпийских играх в Италии завершились соревнования в мужском одиночном фигурном катании. Российский спортсмен Петр Гуменник, занимавший двенадцатое место после короткой программы, сумел улучшить позицию и по итогам двух прокатов занял шестое место с результатом 271,21 балла.
Олимпийским чемпионом сенсационно стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший в сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла. Примечательна тренерская преемственность этого успеха: Шайдоров является учеником российского специалиста Алексея Урманова, который сам тридцать два года назад в Лиллехаммере стал олимпийским чемпионом под руководством Алексея Мишина. Таким образом, 14 февраля 2026 года произошло символическое продолжение тренерской династии на высшем международном уровне.
Вторую строчку итоговой таблицы занял японский фигурист Юма Кагияма, набравший 280,06 балла. Его произвольная программа сопровождалась рядом технических ошибок: он допустил падения при исполнении квадратного сальхова и квадратного флипа, с трудом справился с четверным тулупом в каскаде через ойлер с двойным сальховом, а во второй половине программы едва удержался на ногах при выполнении еще одного квадратного тулупа. Несмотря на эти помарки, судейские оценки позволили Кагияме опередить других претендентов на подиум.
Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Сюн Сато, показавший результат 274,90 балла. Сато исполнил чистую произвольную программу с четверными лутцем и двумя тулупами, а также двумя тройными акселями в сложных комбинациях, вызвав восторженную реакцию зрителей. Однако итоговое распределение мест оказалось спорным для ряда специалистов.
Лидировавший после короткой программы американец Илья Малинин, двукратный чемпион мира и трехкратный победитель финала Гран-при ISU, полностью провалил произвольный прокат и опустился на восьмое место в общем зачете.
Двадцатитрехлетний Петр Гуменник, чемпион России, двукратный победитель финала Гран-при страны и бронзовый призер юниорского чемпионата мира, столкнулся с организационными трудностями еще до начала соревнований. Международный олимпийский комитет не одобрил использование музыки из фильма «Парфюмер» для его короткой программы из-за вопросов авторских прав. В результате Гуменник выступил под композицией «Waltz 1805» армянского и российского скрипача и композитора Эдгара Акопяна.
Произвольная программа россиянина получила высокую оценку со стороны заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая в эфире платформы Okko отметила значительный прогресс фигуриста по сравнению с выступлением на чемпионате России, подчеркнув качество прыжков, динамику исполнения и умение контролировать скорость на протяжении всей программы.
Мать спортсмена Елена Гуменник выразила гордость за сына и поблагодарила болельщиков за поддержку, отметив, что Петр проявил характер и выстоял в сложных условиях олимпийского турнира.
Хореограф Даниил Глейхенгауз, работавший над отмененной программой «Парфюмер», подверг критике судейские оценки в мужском турнире. По его мнению, при объективной оценке технических элементов и компонентов Гуменник, несмотря на отсутствие международного рейтинга и опыта выступлений за последние годы, заслуживал места на пьедестале почета. Глейхенгауз обратил внимание на большое количество подтвержденных технических элементов у россиянина и несоответствие компонентных оценок его исполнению по сравнению с другими участниками.
Сам Гуменник оценил свои выступления положительно, отметив, что произвольная программа получилась удачнее короткой благодаря приобретенному в ходе соревнований опыту и мощной поддержке трибун. Фигурист сообщил о планах остаться в Италии до 23 февраля, чтобы понаблюдать за другими олимпийскими дисциплинами или отдохнуть в горах, насладившись атмосферой Игр вне спортивного напряжения.
Разрыв между шестым местом Гуменника и бронзовой медалью Сато составил менее четырех баллов, что подчеркивает высокую плотность результатов в верхней части итоговой таблицы и оставляет пространство для дискуссий о критериях судейских решений на главном старте четырехлетия.