Игрушки из детства и вкусная еда: психолог дала советы по выбору подарка на 23 февраля

Мужчинам, традиционно, принято дарить подарки в День защитника Отечества, однако, привычные носки или трусы — далеко не лучший выбор. О том, чем можно удивить любимого, рассказала «РИАМО» психолог Лилия Гладких.
— Хорошая опция: подарок из детства: старая игрушка из 90-х, набор для сборки моделей кораблей, легендарная игра на приставке, — считает специалист.
Психолог отметила, что продуктовые подарки — всегда беспроигрышный вариант, который подойдет для родственников или коллег. Особенно если знать вкусовые предпочтения человека и красиво оформить такой сюрприз.
Тем временем «Москва 24» сообщила, что наибольшими поклонниками Дня святого Валентина в России оказываются зумеры. Согласно исследованию за 2025 год, представители данного поколения чаще признают этот день праздником. Также популярен День святого Валентина среди миллениалов — предшествующим зумерам. А вот люди старшего возраста реже склонны отмечать этот праздник.