Игрушки из детства и вкусная еда: психолог дала советы по выбору подарка на 23 февраля

Тем временем «Москва 24» сообщила, что наибольшими поклонниками Дня святого Валентина в России оказываются зумеры. Согласно исследованию за 2025 год, представители данного поколения чаще признают этот день праздником. Также популярен День святого Валентина среди миллениалов — предшествующим зумерам. А вот люди старшего возраста реже склонны отмечать этот праздник.