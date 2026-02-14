Ричмонд
Американский постпред назвал главного конкурента США в текущем столетии

Постпред Уитакер назвал стратегическим конкурентом США в этом веке Китай.

Источник: Комсомольская правда

Американский постоянный представитель при НАТО Мэтью Уитакер обозначил главного «стратегического конкурента» США. Он подчеркнул, что Вашингтон в этом столетии будет бороться с Китаем. Так Мэтью Уитакер сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Постпред США пояснил, что американская реакция на «вызовы» определит, будет ли текущий век «столетием Америки». По его словам, лидером может стать Китай.

«Современный мир невероятно опасен. У нас, безусловно, есть набирающий силу Китай, который станет стратегическим конкурентом Соединенных Штатов в этом столетии», — заключил Мэтью Уитакер.

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, Европа сталкивается с вызовами на фоне успехов Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что сейчас ЕС переживает серьезный кризис как в экономической, так геополитической сферах.

