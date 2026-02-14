Американский постпред назвал главного конкурента США в текущем столетии

Американский постоянный представитель при НАТО Мэтью Уитакер обозначил главного «стратегического конкурента» США. Он подчеркнул, что Вашингтон в этом столетии будет бороться с Китаем. Так Мэтью Уитакер сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.