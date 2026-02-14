Костнер заявила, что удивлена результатам Олимпиады в мужском фигурном катании

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи, бывшая итальянская фигуристка Каролина Костнер очень удивлена итогам соревнований в мужском одиночном катании на Играх 2026 года.
Победу одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Второе место занял японец Юма Кагияма, третьим стал его соотечественник Сюн Сато. Двукратный чемпион мира представитель США Илья Малинин расположился на восьмой строчке, россиянин Петр Гуменник стал шестым.
«На Олимпийских играх может случиться все что угодно, в этом суть спорта. Сегодня это стало очевидным. Я очень удивлена», — сказала Костнер ТАСС.
Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.