Справку об инвалидности с 1 марта начнут выдавать в новом формате

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Справку об установлении инвалидности в России можно будет получить в электронном формате на портале «Госуслуги» с 1 марта этого года, при этом бумажный вариант сохраняет свою силу, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Теперь справка будет формироваться в государственной информационной системе “Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере” в автоматическом режиме на основе акта медико-социальной экспертизы гражданина. По запросу гражданина справка, оформленная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и направляются гражданину в личный кабинет на портале госуслуг», — сказал РИА Новости Балынин.
Он отметил, что возможность получения справки на бумажном носителе сохраняется. В таком случае она заверяется печатью бюро медико-социальной экспертизы и подписывается его руководителем либо уполномоченным должностным лицом. Юридическая сила двух форматов будет одинаковой.
«В случае изменения персональных данных гражданина, признанного инвалидом, по его заявлению (заявлению его представителя) вносятся изменения в сведения об установлении инвалидности на основании акта медико-социальной экспертизы гражданина, который составляется без дополнительного освидетельствования», — уточнил Балынин.