Справку об инвалидности с 1 марта начнут выдавать в новом формате

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Справку об установлении инвалидности в России можно будет получить в электронном формате на портале «Госуслуги» с 1 марта этого года, при этом бумажный вариант сохраняет свою силу, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.