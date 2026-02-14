Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав хочет включить в неонатальный скриннинг новое заболевание

Минздрав РФ: новорождённых начнут првоерять на миодистрофию Дюшенна в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Перечень заболеваний, обследование на которые будет проводиться в рамках неонатального скриннинга, расширяется в РФ с 2027 года. В него будет включена миодистрофия Дюшенна.

«Обследования на миодистрофию Дюшенна планируем включить в неонатальный скрининг в следующем году», — цитирует РИА Новости главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Речь идёт о редком наследственном заболевании. Оно поражает в основном мальчиков. У заболевших постепенно атрофируются и теряют свои функции мышцы, постепенно поражаются все части тела.

Напомним, в России с 1 апреля начнут обследовать новорожденных на два новых заболевания — Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

В случае выявления наследственных заболеваний в процессе неонатального скрининга новорожденным будет оказана необходимая медицинская помощь.

Также сообщалось, что с 2026 года пациенты с высоким риском рождения детей с наследственными заболеваниями смогут бесплатно пройти преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов по системе ОМС.

Узнать больше по теме
Михаил Мурашко: биография, достижения и проблемы министра здравоохранения России
От интерна до руководителя Минздрава — такую карьеру шаг за шагом построил Михаил Мурашко, уроженец Екатеринбурга. Собрали главную информацию о нем, его работе и личной жизни.
Читать дальше