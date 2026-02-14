Минздрав хочет включить в неонатальный скриннинг новое заболевание

Перечень заболеваний, обследование на которые будет проводиться в рамках неонатального скриннинга, расширяется в РФ с 2027 года. В него будет включена миодистрофия Дюшенна.
«Обследования на миодистрофию Дюшенна планируем включить в неонатальный скрининг в следующем году», — цитирует РИА Новости главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Речь идёт о редком наследственном заболевании. Оно поражает в основном мальчиков. У заболевших постепенно атрофируются и теряют свои функции мышцы, постепенно поражаются все части тела.
Напомним, в России с 1 апреля начнут обследовать новорожденных на два новых заболевания — Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.
В случае выявления наследственных заболеваний в процессе неонатального скрининга новорожденным будет оказана необходимая медицинская помощь.
Также сообщалось, что с 2026 года пациенты с высоким риском рождения детей с наследственными заболеваниями смогут бесплатно пройти преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов по системе ОМС.