Сборная Канады по хоккею разгромила Швейцарию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Голами у канадцев отметились лидеры команды: Коннор Макдэвид, Томас Харли, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Натан Маккиннон. Единственную шайбу в составе швейцарцев забросил Пиус Зутер.
Для канадцев эта победа стала второй подряд на турнире — ранее они разгромили чехов (5:0). С шестью очками они лидируют в группе C, опережая Швейцарию и Чехию (по три очка) и Францию (0). После сегодняшнего матча сборная Канады досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал.
Заключительные матчи группового этапа состоятся 15 февраля: Канада сыграет с Францией, а Швейцария встретится с Чехией.
Ранее Life.ru рассказывал, как мужская сборная США победила команду Латвии со счётом 5:1 в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. В другой игре группы С Германия победила Данию со счётом 3:1.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.