Сборная Канады по хоккею разгромила Швейцарию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная Канады по хоккею уверенно переиграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа Олимпийских игр. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счётом 5:1.

Голами у канадцев отметились лидеры команды: Коннор Макдэвид, Томас Харли, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Натан Маккиннон. Единственную шайбу в составе швейцарцев забросил Пиус Зутер.

Для канадцев эта победа стала второй подряд на турнире — ранее они разгромили чехов (5:0). С шестью очками они лидируют в группе C, опережая Швейцарию и Чехию (по три очка) и Францию (0). После сегодняшнего матча сборная Канады досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал.

Заключительные матчи группового этапа состоятся 15 февраля: Канада сыграет с Францией, а Швейцария встретится с Чехией.

Ранее Life.ru рассказывал, как мужская сборная США победила команду Латвии со счётом 5:1 в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. В другой игре группы С Германия победила Данию со счётом 3:1.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

