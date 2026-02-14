Сборная Канады по хоккею разгромила Швейцарию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Для канадцев эта победа стала второй подряд на турнире — ранее они разгромили чехов (5:0). С шестью очками они лидируют в группе C, опережая Швейцарию и Чехию (по три очка) и Францию (0). После сегодняшнего матча сборная Канады досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал.