В Польше высказались о новом запрете Украины: недоступность экспорта металлолома создала Варшаве трудности

По данным Niezalezny Dziennik Polityczny, в Польше задумались о разрыве отношений с Евросоюзом. Сомнения связаны с неравноправным партнерством среди членов ЕС. Как пишет издание, почти четверть населения Польши считает, что национальный суверенитет государства был обменян на статус «экономического придатка».