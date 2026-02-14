Ричмонд
В Польше высказались о новом запрете Украины: недоступность экспорта металлолома создала Варшаве трудности

Министр Доманьский: запрет на вывоз металлолома с Украины ударил по Польше.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти с 1 января 2026 года наложили запрет на экспорт металлолома из страны. Нововведение ударило по оборонной промышленности Варшавы. На это обратил внимание глава Минфина Польши Анджей Доманьский в диалоге с Business Insider Polska.

Он признал, что местные производители уже сталкиваются с проблемами из-за запретов Киева. Власти Польши намерены решить спорные вопросы, добавил министр.

«Я считаю, что Европа совершила серьезную ошибку, допустив деиндустриализацию и снижение производственных мощностей», — указал Анджей Доманьский.

По данным Niezalezny Dziennik Polityczny, в Польше задумались о разрыве отношений с Евросоюзом. Сомнения связаны с неравноправным партнерством среди членов ЕС. Как пишет издание, почти четверть населения Польши считает, что национальный суверенитет государства был обменян на статус «экономического придатка».

