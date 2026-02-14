В мэрии Владивостока сказали, сколько машин эвакуировали с начала года

Работы проводятся совместно с Госавтоинспекцией. В январе и феврале больше всего нарушений зафиксировано на улицах Верхнепортовой, Нейбута, Семеновской, Фонтанной, Адмирала Фокина, а также на Зеленом бульваре, Океанском и Университетском проспектах. Именно с этих улиц эвакуаторы чаще всего вывозили автомобили.