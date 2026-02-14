Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Владивостока сказали, сколько машин эвакуировали с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля, ФедералПресс. Муниципальная служба эвакуации Владивостока отправила на штрафстоянку 285 машин с начала 2026 года. Нарушителей ПДД ждут не только автоматические штрафы от парконов, но и принудительная эвакуация транспорта.

Источник: Администрация Владивостока

«Сейчас у нас работает три эвакуатора и три автомобиля, оснащенные системами автоматической фиксации скоростного режима, парковки в зонах запрета, не включенных фар или габаритных огней, не пристегнутых ремней безопасности водителей и пассажиров», — сообщил начальник управления дорог городской администрации Дмитрий Долгий.

Работы проводятся совместно с Госавтоинспекцией. В январе и феврале больше всего нарушений зафиксировано на улицах Верхнепортовой, Нейбута, Семеновской, Фонтанной, Адмирала Фокина, а также на Зеленом бульваре, Океанском и Университетском проспектах. Именно с этих улиц эвакуаторы чаще всего вывозили автомобили.

В администрации добавили, что сотрудники ГИБДД и службы эвакуации работают ежедневно, перемещая на спецплощадку несколько автомобилей в сутки. Системы автоматической фиксации парконов регистрируют более ста нарушений правил дорожного движения каждый день.

Ранее сообщалось, что в этом году администрация планирует закупить новые парконы и эвакуаторы. Их количество в городе увеличится вдвое.