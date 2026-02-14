Младший лейтенант Павел Сорока и российские штурмовики захватили опорный пункт Вооружённых сил Украины, это позволило обеспечить продвижение российских войск, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что младший лейтенант Сорока возглавил одну из штурмовых групп, получивших задачу зачистить украинский опорник.
Военнослужащий провёл разведку местности и выявил самые безопасные маршруты. В результате военные РФ застали украинских солдат врасплох.
«Постоянно координируя движение военнослужащих по времени, что позволило обеспечить минимальное время нахождения на открытой местности, младшему лейтенанту Сороке удалось добиться внезапности. Штурмовая группа оперативно и грамотно с минимальными потерями уничтожила украинских боевиков на опорном пункте. Затем группа заняла оборону и сдерживала атаки противника до прибытия групп закрепления», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о замкомандира роты младшем лейтенанте Иване Разуваеве. Штурмовая группа под его руководством захватила ещё один крупный опорник украинских войск.
«Штурмовая группа под руководством младшего лейтенанта Разуваева скрытно приблизилась к опорному пункту противника и после уничтожения огневыми средствами и гранатами огневых точек оперативно уничтожила украинских боевиков на позиции, понеся при этом минимальные потери», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.