МО: российские штурмовики застали солдат ВСУ врасплох и захватили опорник

«Постоянно координируя движение военнослужащих по времени, что позволило обеспечить минимальное время нахождения на открытой местности, младшему лейтенанту Сороке удалось добиться внезапности. Штурмовая группа оперативно и грамотно с минимальными потерями уничтожила украинских боевиков на опорном пункте. Затем группа заняла оборону и сдерживала атаки противника до прибытия групп закрепления», — говорится в сообщении.