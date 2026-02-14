Головин устроил скандал: блеснул передачами, но оставил команду в меньшинстве

Первый тайм остался за командой из Монако, которая уже к тридцатой минуте установила комфортное преимущество. На 25-й минуте счёт открыл полузащитник Симон Адингра. Спустя три минуты он же удвоил преимущество хозяев, оформив дубль; голевой пас на этот раз выполнил Александр Головин. На 30-й минуте третий мяч в ворота гостей провёл Денис Закария, а ассистентом вновь выступил Головин, оформивший две результативные передачи в течение пяти минут. В компенсированное арбитром время к концу первой половины игры защитник «Нанта» Фабьен Сентонз сумел сократить отставание, установив счёт 3:1. Во втором тайме командам не удалось изменить результативный показатель.