Головин устроил скандал: блеснул передачами, но оставил команду в меньшинстве

«Монако» победил «Нант» со счётом 3:1 в 22-м туре Лиги 1. Александр Головин отдал две голевые передачи в первом тайме, но на 65-й минуте был удалён за две жёлтые карточки: первую получил за протест против судьи, вторую — за саркастические аплодисменты. Хозяева занимают седьмое место с 31 очком, гости проиграли пятый матч подряд и находятся на 17-й строчке с 14 баллами.
Головин блеснул результативностью, но был удалён за протест: «Монако» одержал победу над «Нантом».
В ночь на 14 февраля 2026 года на стадионе «Луи II» в Монако завершился матч 22-го тура чемпионата Франции по футболу между местным «Монако» и «Нантом». Встречу обслуживал главный арбитр Эрик Ваттеллье. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1, однако ключевым эпизодом поединка стало удаление российского полузащитника Александра Головина, получившего две жёлтые карточки в короткий промежуток времени.
Первый тайм остался за командой из Монако, которая уже к тридцатой минуте установила комфортное преимущество. На 25-й минуте счёт открыл полузащитник Симон Адингра. Спустя три минуты он же удвоил преимущество хозяев, оформив дубль; голевой пас на этот раз выполнил Александр Головин. На 30-й минуте третий мяч в ворота гостей провёл Денис Закария, а ассистентом вновь выступил Головин, оформивший две результативные передачи в течение пяти минут. В компенсированное арбитром время к концу первой половины игры защитник «Нанта» Фабьен Сентонз сумел сократить отставание, установив счёт 3:1. Во втором тайме командам не удалось изменить результативный показатель.
На 65-й минуте произошёл инцидент, повлиявший на дальнейший ход встречи. Александр Головин, недовольный тем, что арбитр не зафиксировал игру рукой со стороны игрока «Нанта», в резкой форме обратился к судье. Эрик Ваттеллье расценил действия россиянина как неспортивное поведение и предъявил ему первую жёлтую карточку. В ответ Головин продемонстрировал саркастические аплодисменты в адрес рефери, за что незамедлительно получил второе предупреждение. Российский футболист был удалён с поля, проведя последние двадцать минут матча в меньшинстве.
По итогам встречи «Монако» упрочил свои позиции в турнирной таблице Лиги 1, расположившись на седьмой строчке с 31 набранным очком. Для «Нанта» поражение стало пятым подряд в рамках чемпионата; команда остаётся в критической зоне, занимая 17-ю позицию с 14 очками на счету. Результат матча подчеркнул текущие тенденции в сезоне: стабильность монегасков в родных стенах и затяжной кризис гостей, борющихся за сохранение прописки в элите французского футбола.
Игра Александра Головина получила противоречивую оценку: до удаления он оказал значимое влияние на ход встречи, поучаствовав в обоих голевых эпизодах хозяев, однако эмоциональная реакция на судейское решение привела к преждевременному завершению его участия в матче. Инцидент вновь обратил внимание на важность дисциплинарной устойчивости футболистов в критических игровых ситуациях.