Песков: Расчёты с США в долларах не нарушают переход на нацвалюты

«В целом, да», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о долларе как национальной валюте в российско-американской торговле и о том, что его использование не повлияет на взаимодействие России с текущими партнёрами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Соединённые Штаты применяют свою национальную валюту для манипуляций мирового масштаба. Он подчеркнул, что внешнеполитический курс России строят прежде всего на защите национального суверенитета.
