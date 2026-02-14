Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Расчёты с США в долларах не нарушают переход на нацвалюты

Доллар — национальная валюта США. Поэтому при работе с Вашингтоном его применение не противоречит принципу перехода на национальные валюты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом, да», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о долларе как национальной валюте в российско-американской торговле и о том, что его использование не повлияет на взаимодействие России с текущими партнёрами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Соединённые Штаты применяют свою национальную валюту для манипуляций мирового масштаба. Он подчеркнул, что внешнеполитический курс России строят прежде всего на защите национального суверенитета.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше