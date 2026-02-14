Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения

В ночь на 14 февраля аэропорты Шереметьево и Внуково вернулись к штатной работе после введения ограничений.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения сняли в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково. Они действовали в течение часа. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Так, в аэропорту Внуково вводили ограничения на использование воздушного пространства. Меры безопасности позволяли гавани выпускать и принимать рейсы по согласованию. К 01:00 14 февраля ограничения сняли.

«Аэропорт Шереметьево вернулся к приему и выпуску воздушных судов без ограничений», — подчеркнули также в Росавиации.

За три часа вечером 13 февраля над РФ уничтожили 13 беспилотников ВСУ. Украинские дроны ликвидированы над Брянской и Курской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря. Большая часть БПЛА — шесть штук — сбита над Брянским регионом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше