В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения

Временные ограничения сняли в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково. Они действовали в течение часа. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Так, в аэропорту Внуково вводили ограничения на использование воздушного пространства. Меры безопасности позволяли гавани выпускать и принимать рейсы по согласованию. К 01:00 14 февраля ограничения сняли.
«Аэропорт Шереметьево вернулся к приему и выпуску воздушных судов без ограничений», — подчеркнули также в Росавиации.
За три часа вечером 13 февраля над РФ уничтожили 13 беспилотников ВСУ. Украинские дроны ликвидированы над Брянской и Курской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря. Большая часть БПЛА — шесть штук — сбита над Брянским регионом.