Россиянам рассказали, как заставить мозг работать без тренингов и марафонов

Повысить уровень общего развития можно не пытаясь получить дополнительное образование, в том числе, на различных тренингах. Мозг заставят работать повседневные привычки — такие, как чтение или прогулки новыми маршрутами, об этом рассказал «РИАМО» доцент Марчел Кырлан.
— Регулярное чтение сложных текстов, обучение новым навыкам, живое общение, а также планирование или освоение новых маршрутов заставляют мозг работать вне автоматизма, — объяснил эксперт.
Специалист также призвал уделить внимание физическим нагрузкам и качественному отдыху, напомнив, что интеллект развивается только благодаря регулярной когнитивной нагрузке.
Кстати, питание тоже играет ключевую роль в когнитивном здоровье. Оптимальной считается средиземноморская диета, богатая омега-3 жирными кислотами из морской рыбы, антиоксидантами из ягод и полифенолами из оливкового масла. Особое внимание стоит уделить куркуме — ее активный компонент куркумин обладает выраженным нейропротекторным действием, рассказали ранее «Известия».