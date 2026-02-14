Ричмонд
Россиянам рассказали, как заставить мозг работать без тренингов и марафонов

Регулярное чтение сложных текстов и обучение новым навыкам помогут развить интеллект.

Источник: Комсомольская правда

Повысить уровень общего развития можно не пытаясь получить дополнительное образование, в том числе, на различных тренингах. Мозг заставят работать повседневные привычки — такие, как чтение или прогулки новыми маршрутами, об этом рассказал «РИАМО» доцент Марчел Кырлан.

— Регулярное чтение сложных текстов, обучение новым навыкам, живое общение, а также планирование или освоение новых маршрутов заставляют мозг работать вне автоматизма, — объяснил эксперт.

Специалист также призвал уделить внимание физическим нагрузкам и качественному отдыху, напомнив, что интеллект развивается только благодаря регулярной когнитивной нагрузке.

Кстати, питание тоже играет ключевую роль в когнитивном здоровье. Оптимальной считается средиземноморская диета, богатая омега-3 жирными кислотами из морской рыбы, антиоксидантами из ягод и полифенолами из оливкового масла. Особое внимание стоит уделить куркуме — ее активный компонент куркумин обладает выраженным нейропротекторным действием, рассказали ранее «Известия».