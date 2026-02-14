Россиянам рассказали, как заставить мозг работать без тренингов и марафонов

Повысить уровень общего развития можно не пытаясь получить дополнительное образование, в том числе, на различных тренингах. Мозг заставят работать повседневные привычки — такие, как чтение или прогулки новыми маршрутами, об этом рассказал «РИАМО» доцент Марчел Кырлан.