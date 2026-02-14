Психотерапевт рассказала, как в одиночку отпраздновать День всех влюбленных

Люди, не состоящие в отношениях, часто ощущает одиночество 14 февраля. Однако, День всех влюбленных можно отметить даже в одиночку, как это сделать, рассказала «РИАМО» психотерапевт Татьяна Галич.
— Время можно провести с друзьями, которым не нравится этот праздник. Можно поиграть в настольные игры, сходить на мастер-класс, посмотреть спортивный матч, кино или сериал, — сказала специалист.
Она напомнила, что этот праздник — про любовь в широком смысле. А значит ничто не мешает побаловать лично себя, например, вкусной едой или развлечениями.
Тем временем, в Госдуме призвали изменить праздник, отмечаемый 14 февраля в России, чтобы убрать из него упоминание святого Валентина. Так, предложено отмечать День любви или День плюшевой игрушки как символа нежности, сообщил ранее RT. Причиной переименования в Госдуме называют, якобы, неоднозначную историю упомянутого святого.