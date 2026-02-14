ООН призвали дать новое определение массовому голоду в неблагополучных странах

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ведущие европейские и американские специалисты в области продовольственной безопасности призвали профильные органы ООН дать новое определение для понятия «массовый голод», так как его текущая формулировка задает слишком жесткие рамки для присвоения подобного статуса, а также строится на часто политизируемой статистике по смертности. Письмо ученых опубликовано в научном журнале Lancet, сообщила пресс-служба американского Колумбийского университета.
«Существующие пороговые значения по смертности, заданные в Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC) ООН, были созданы с учетом условий в сельской местности в Африке, а не урбанизированных стран со средним уровнем достатка. Принятие более гибких и зависящих от контекста определений позволит нам более оперативно принимать гуманитарные меры и избегать дополнительных смертей», — заявил профессор Колумбийского университета (США) Ламберт Луми, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняет профессор Луми, при оценке ситуации с доступом к пище в той или иной стране Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и иные гуманитарные международные структуры используют в своей работе так называемую шкалу IPC, которая была создана в 2004 году при борьбе с голодом в Сомали. В ее рамках выделяется пять уровней продовольственной безопасности, последний из которых соответствует массовому голоду.
Для присвоения подобного статуса необходимо, чтобы в изучаемом регионе как минимум 20% домохозяйств находились под угрозой полного лишения доступа к пище, а также высокий уровень недоедания и смертность от голода, составляющая минимум 2 случая на 10 тыс. человек в день. Как отмечают ученые, эти критерии одновременно являются слишком жесткими, и при этом они с очень большим запозданием реагируют на продовольственные кризисы, возникающие в урбанизированных средах обитания человека.
Также исследователи отмечают, что шкала IPC не учитывает существенные различия в смертности, которые могут возникать в кризисных ситуациях в разных возрастных группах. В качестве примера этого профессор Луми приводит ситуацию с семикратным ростом детской смертности в Нидерландах во время «голодной зимы» 1944 года, что в соответствии с критериями IPC не было бы признано гуманитарной катастрофой и следствием массового голода.
Еще одной проблемой существующей системы является то, что она опирается в своей работе на показатель смертности, который по своей природе является запаздывающим индикатором и при этом он часто оказывается сильно политизирован. По этой причине ученые предлагают дать новое определение массовому голоду и сформулировать критерии, которые позволяли бы быстрее выявлять его и оперативно предпринимать меры по спасению жизней голодающих.