«Я доволен, сделал все, что мог»: фигурист Гуменник подвел итоги Олимпиады-2026

Он также отметил, что во время произвольной программы чувствовал себя гораздо спокойнее, чем в короткой. Спортсмен объяснил, это уже его вторые Олимпийские игры, поэтому он знал, к чему готовиться. Гуменник пояснил, что его не расстроили оценки судей, так как главной задачей было чисто исполнить все заявленные элементы.