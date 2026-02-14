«Я доволен, сделал все, что мог»: фигурист Гуменник подвел итоги Олимпиады-2026

Российский фигурист Петр Гуменник подвел итоги своего выступления в мужском одиночном турнире на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен, занявший итоговое 6-е место, остался доволен своим прокатом.
В беседе с корреспондентом Sport24 Гуменник признался, что эмоции от выступления исключительно положительные.
— Я доволен, сделал все, что мог. Очень долго готовился к этому выступлению, был хорошо готов. Способен на все, что я заявил, сделал именно то, что я заявил, — сказал фигурист в интервью.
Он также отметил, что во время произвольной программы чувствовал себя гораздо спокойнее, чем в короткой. Спортсмен объяснил, это уже его вторые Олимпийские игры, поэтому он знал, к чему готовиться. Гуменник пояснил, что его не расстроили оценки судей, так как главной задачей было чисто исполнить все заявленные элементы.
Фигурист также признался, что не знал о том об олимпийском дипломе за попадание в восьмерку лучших на соревнованиях, но воспринял эту новость с улыбкой.
Гуменник в субботу, 14 февраля, завершил выступление на Олимпийских играх в Италии, заняв шестое место в мужском одиночном катании. По итогам короткой и произвольной программ 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла. После короткой программы Гуменник занимал 12-ю позицию.