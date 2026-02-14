Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол США в НАТО Уитакер признал, что РФ продвигается вперёд на Украине

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности признал, что РФ ежедневно продвигается вперёд на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Постпред Соединённых Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер признал, что РФ ежедневно продвигается вперёд на Украине.

«Знаете, каждый день, очевидно, русские добиваются небольших, постепенных успехов», — сказал он.

Уитакер выступил на конференции по безопасности в Мюнхене.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции меняется кардинально. Он подчеркнул, что движение идёт по всей линии. Путин отметил, что российские военные освобождают территории «квадратными километрами».

В январе Уитакер выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине находится на «беспрецедентно близком расстоянии». В декабре он заявлял, что мяч в переговорах находится на стороне Российской Федерации.

В январе в Абу-Даби состоялся первый раунд переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины. Второй раунд был проведён в начале февраля.

В четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится «уже скоро».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше