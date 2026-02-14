Постпред Соединённых Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер признал, что РФ ежедневно продвигается вперёд на Украине.
«Знаете, каждый день, очевидно, русские добиваются небольших, постепенных успехов», — сказал он.
Уитакер выступил на конференции по безопасности в Мюнхене.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции меняется кардинально. Он подчеркнул, что движение идёт по всей линии. Путин отметил, что российские военные освобождают территории «квадратными километрами».
В январе Уитакер выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине находится на «беспрецедентно близком расстоянии». В декабре он заявлял, что мяч в переговорах находится на стороне Российской Федерации.
В январе в Абу-Даби состоялся первый раунд переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины. Второй раунд был проведён в начале февраля.
В четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится «уже скоро».