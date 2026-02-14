В МВД назвали основные сценарии заражения гаджетов вредоносными программами

По данным МВД, один из них реализуется от имени представителя сотовой связи, который предлагает пролонгировать договор оказания услуги. В частности, аферисты убеждают жертву в необходимости внести изменения в банковском приложении в связи со сменой номера телефона. Образ представителя банка также используется мошенниками для распространения ВПО. В этом случае человека убеждают в необходимости обновления банковского приложения. Персональные данные и коды при этом мошенники похищают под предлогом, например, проверки в банковском приложении начисления баллов или кешбэка.