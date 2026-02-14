Олимпийский чемпион фигурист Шайдоров рассказал, что сильно болел за Малинина

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров на Олимпиаде сильно болел за представителя США, двукратного чемпиона мира Илью Малинина. Об этом Шайдоров рассказал журналистам.
Шайдоров стал победителем соревнований в мужском одиночном катании. Второе место занял японец Юма Кагияма, третьим стал его соотечественник Сюн Сато. Малинин, лидировавший после короткой программы, расположился на восьмой строчке, россиянин Петр Гуменник стал шестым.
«Прокат Петра Гуменника не смотрел. Насчет Малинина скажу, что я очень сильно болел за него, он важный спортсмен в мире фигурного катания. Скажу, что лед скользкий — под скользким льдом я подразумеваю то, что на нервах можно наделать ошибок. Ему я сказал, что для меня невероятно кататься с ним», — отметил Шайдоров.
В 2014 году на Олимпиаде в Сочи бронзовую медаль завоевал казахстанский фигурист Денис Тен. В 2018 году он был убит. «Он повлиял на все фигурное катание в Казахстане, открыл двери не только для меня. Я надеюсь, что моя медаль откроет новые двери для казахстанских детей», — заключил Шайдоров.
Шайдорову 21 год. Он тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова. Казахстанский фигурист является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.