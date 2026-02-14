Ричмонд
Фигурист из Украины назвал причиной провала на ОИ прокат сразу после Гуменника

Украинский фигурист Кирилл Марсак объяснил свое неудачное выступление в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии психологическим давлением из-за того, что катался сразу после российского спортсмена Петра Гуменника. Об этом сообщили украинские СМИ.

Марсак назвал свой прокат худшим в сезоне и признался, что не смог собраться ментально.

Марсак назвал свой прокат худшим в сезоне и признался, что не смог собраться ментально.

— На меня было давление из-за того, что мы катались друг за другом с этим нейтральным атлетом. Это было тяжело. Мы не справились. Но мы падаем, чтобы потом вставать, — сказал фигурист.

При этом он отметил, что на неделе произошло много негативных событий, включая дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, передает Sport24.

После произвольной программы Гуменник набрал 271,21 балла и занял итоговое шестое место, тогда как Марсак с результатом 224,17 балла завершил соревнования за пределами топ-10. После проката украинский спортсмен не стал подавать руку россиянину, который аплодировал во время того, как на арене оглашали оценки украинца.

Ранее Гуменник заявил, что не беспокоится о своем итоговом результате на Олимпийских играх. Для него важнее всего продемонстрировать свои способности.