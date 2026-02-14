Крысы-поджигатели: В Магадане грызуны сожгли автомобиль, вот как им это удалось

Необычная причина вызвала возгорание автомобиля в Магадане. Машина загорелась из-за крыс. Историю рассказывает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Магаданской области.
Инцидент произошёл 13 февраля. Мужчина ехал на автомобиле и заметил, что из-под капота валит дым. Он остановился и начал тушить пожар, а очевидцы позвонили в МЧС. Огонь повредил моторный отсек машины.
«Выяснилось, что владелец долго не заглядывал под капот автомобиля. За это время грызуны свили там гнездо из легковоспламеняющихся материалов. По предварительным данным, во время движения крысиное гнездо загорелось», — сказано в релизе.
Интересно, что несколько лет назад в Магадане из-за крыс произошел крупный пожар — полностью выгорела квартира.
Ранее в США кот едва не спалил дом, запрыгнув на кухонную плиту. Питомец сумел включить конфорку лапками и на кухне начался пожар. Огонь перекинулся на бытовую технику, дверь и потолок.
В то же время в Белоруссии кот Мартин спас хозяйку, разбудив ее во время пожара. Питомец кусал женщину и громко кричал, когда в доме началось задымление.