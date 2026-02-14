Фигурист Шайдоров пока не может осознать, что стал олимпийским чемпионом

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров заявил, что пока не может осознать свою победу на Олимпийских играх. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции.
Шайдоров стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании. Второе место занял японец Юма Кагияма, третьим стал его соотечественник Сюн Сато. Двукратный чемпион мира представитель США Илья Малинин расположился на восьмой строчке, россиянин Петр Гуменник стал шестым.
«Невероятные ощущения, я к этому шел с детства и сегодня просто хотел насладиться этим моментом. У меня получилось все то, что я наработал за эти годы. Не могу пока осознать, что стал олимпийским чемпионом», — сказал Шайдоров.
Шайдорову 21 год. Он тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова. Казахстанский фигурист является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.