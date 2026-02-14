Линдси Вонн готовится к двум новым операциям после тяжёлой травмы на Олимпиаде

По словам Вонн, сейчас она чувствует себя лучше, но путь к восстановлению будет долгим. Уже в ближайшее время ей предстоит очередное хирургическое вмешательство, после которого, если всё пройдёт успешно, она надеется вернуться домой. Однако на этом лечение не закончится — впереди ещё одна операция, характер которой врачи определят после дополнительных обследований.
Ранее Life.ru писал, что падение Линдси Вонн на Олимпиаде стало одной из самых драматичных сцен Игр. Лыжница вышла на старт уже с порванной крестообразной связкой, решив бросить вызов собственному телу. Но через секунды после старта на огромной скорости Вонн перевернуло. С трассы спортсменку эвакуировали на вертолёте.
