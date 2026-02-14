Линдси Вонн готовится к двум новым операциям после тяжёлой травмы на Олимпиаде

По словам Вонн, сейчас она чувствует себя лучше, но путь к восстановлению будет долгим. Уже в ближайшее время ей предстоит очередное хирургическое вмешательство, после которого, если всё пройдёт успешно, она надеется вернуться домой. Однако на этом лечение не закончится — впереди ещё одна операция, характер которой врачи определят после дополнительных обследований.