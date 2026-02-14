На «Госуслугах» может появиться сервис для знакомств: в ОП отреагировали на просьбу молодёжи

Российская молодежь обратилась с просьбой создать на «Госуслугах» сервис для знакомств. Власти страны отреагировали на инициативу. Член Общественной палаты Сергей Рыбальченко счел идею хорошей. Об этом пишет РИА Новости.
Сергей Рыбальченко отметил, что запрос на сервис появился у ориентирующейся на создание семьи молодежи. Он не уточнил, когда на «Госуслугах» может появиться такая функция.
«В модерации могли бы принять участие и жены участников СВО, потому что они знают, с какими проблемами сталкиваются ребята, вернувшиеся из зоны боевых действий, какие психологические проблемы, как нужно выстраивать отношения», — добавил Сергей Рыбальченко.
Ранее на платформе заработал сервис по проверке задолженности. Граждане могут уточнить информацию об исполнительных производствах от судебных приставов.