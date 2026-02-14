Врач развенчала миф о необходимости выпивать 2,5 литра воды в день

В настоящее время не доказано, что необходимо пить именно 2,5 литра воды в день, и нет данных о вреде меньшего потребления. Универсальные нормы не установлены, поскольку научных оснований для этого нет. В среднем люди пьют достаточно, ориентируясь на чувство жажды, которое зависит от осмоляльности крови, уровня натрия, возраста, климата, физической активности, состава тела и рациона.