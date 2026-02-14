Ричмонд
Врач развенчала миф о необходимости выпивать 2,5 литра воды в день

Рекомендация пить не менее 2,5 литра воды в день — одна из самых популярных. Люди часто пьют воду даже без чувства жажды, превращая питьё в автоматический рефлекс. Однако врач-эндокринолог медицинской клиники Adaptogenzz, кандидат медицинских наук Елена Шерашова в беседе с Life.ru отметила, что научных подтверждений пользы строгого соблюдения этой нормы не существует.

Эксперт пояснила, что исследования не подтверждают, будто восемь стаканов воды в день улучшают состояние кожи и внутренних органов или обладают омолаживающим эффектом. Также нет убедительных данных о том, что большое количество воды помогает снижать аппетит и вес — в клинических рекомендациях по лечению ожирения требования к питьевому режиму отсутствуют.

В настоящее время не доказано, что необходимо пить именно 2,5 литра воды в день, и нет данных о вреде меньшего потребления. Универсальные нормы не установлены, поскольку научных оснований для этого нет. В среднем люди пьют достаточно, ориентируясь на чувство жажды, которое зависит от осмоляльности крови, уровня натрия, возраста, климата, физической активности, состава тела и рациона.

Елена Шерашова.

Врач эндокринолог медицинской клиники Adaptogenzz, кандидат медицинских наук.

Врач также отметила, что потребность в воде меняется в зависимости от условий. Пожилые люди хуже ощущают жажду и могут страдать от обезвоживания. Тяжёлая физическая работа или интенсивные тренировки требуют большего потребления жидкости. Высокая мышечная масса и рацион с повышенным содержанием белка и соли также увеличивают потребность в воде.

Особую опасность, по словам эндокринолога, представляет чрезмерное потребление воды без восполнения электролитов при интенсивных нагрузках. Это может привести к гипонатриемии — опасному снижению уровня натрия в крови, которое вызывает головокружение, слабость и даже отёк мозга.

При некоторых заболеваниях, например при несахарном диабете, избыточное питьё может привести к водной интоксикации. У людей с сахарным диабетом сильная жажда может быть признаком ухудшения контроля заболевания и требует обращения к врачу. Спортсменам при длительных нагрузках, особенно в таких видах, как триатлон и марафон, рекомендуется употреблять воду с электролитами и углеводами для компенсации потери минералов.

«Здоровым людям следует пить по жажде. При сильной необъяснимой жажде необходимо обратиться к врачу — это может быть симптомом серьёзных заболеваний», — заключила Шерашова.

