Роспотребнадзор рассказал о пользе капусты

«При выборе капусты обратите внимание на её внешний вид. Кочан должен быть плотным, без повреждений, чёрных точек и трещин. Листья должны быть гладкими и упругими, а цвет — от бледно- до ярко-зелёного. Чем ярче оттенок, тем раньше был собран урожай. Если кочан мягкий и деформируется, то капуста ещё не созрела и при приготовлении размякнет и не будет хрустеть», — заключили в ведомстве.