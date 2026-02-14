Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро

Пентагон применил ИИ Claude в операции по захвату Мадуро, эту программу нельзя использовать в военных целях, узнало издание The Wall Street Journal.

Источник: Аргументы и факты

Министерство войны Соединённых Штатов использовало искусственный интеллект.

в операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их данным, речь идёт о программе Claude, которую разработала компания Anthropic. При этом разработчик запрещает применение Claude для «насилия, разработки вооружения или осуществления слежки».

«Разработанный компанией Anthropic инструмент искусственного интеллекта Claude использовался в операции американских военных по захвату… Николаса Мадуро, что подчёркивает растущую популярность моделей ИИ в Пентагоне», — говорится в публикации.

В материале сказано, что Пентагон заключил контракт с компанией Palantir, которая является партнёром Anthropic.

«Пентагон раздумывает о том, чтобы разорвать контракт с партнёром Anthropic — компанией Palantir — стоимостью 200 миллионов долларов», — написал автор.

Напомним, американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.

Ранее сообщалось, что Минфин Соединённых Штатов разрешил проводить некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро долго оставался загадкой для мировой общественности. Бывший водитель автобуса в короткие сроки возглавил страну, оказавшуюся в череде экономических и политических кризисов, победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Сегодня его фигура вновь в центре внимания — после операции США, завершившейся захватом Мадуро и его вывозом за пределы страны. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше