WSJ: Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро

Министерство войны Соединённых Штатов использовало искусственный интеллект.
в операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, пишет американское издание The Wall Street Journal.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их данным, речь идёт о программе Claude, которую разработала компания Anthropic. При этом разработчик запрещает применение Claude для «насилия, разработки вооружения или осуществления слежки».
«Разработанный компанией Anthropic инструмент искусственного интеллекта Claude использовался в операции американских военных по захвату… Николаса Мадуро, что подчёркивает растущую популярность моделей ИИ в Пентагоне», — говорится в публикации.
В материале сказано, что Пентагон заключил контракт с компанией Palantir, которая является партнёром Anthropic.
«Пентагон раздумывает о том, чтобы разорвать контракт с партнёром Anthropic — компанией Palantir — стоимостью 200 миллионов долларов», — написал автор.
Напомним, американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.
Ранее сообщалось, что Минфин Соединённых Штатов разрешил проводить некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы.