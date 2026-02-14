Глава ЦБ предупредила о рисках запрета наличных в сделках с недвижимостью

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила сомнения по поводу законопроекта о полном запрете наличных расчетов при сделках с недвижимостью. Она предупредила о возможном росте теневых схем, при которых официальная цена в контракте будет занижаться, а разница доплачиваться наличными.
Как заявила глава ЦБ, преждевременно делать выводы о необходимости таких запретов.
— Я опасаюсь того, что если будут введены запреты на такого рода расчета наличными, чтобы цена таких сделок не ушла в теневую область, не стали занижать цены в контрактах, которые за безналичные, а наличные платились бы отдельно, — сказала Набиуллина.
При этом она подчеркнула важность развития безналичных расчетов, отметив, что их доля в России достигла 88 процентов без использования запретов, а за счет удобства и дешевизны, передает РИА Новости.
8 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России могут ввести безналичный расчет при сделках купли-продажи недвижимости. Он объяснил, что в рамках законопроекта планируется учитывать интересы граждан, так как схем обмана при наличном расчете больше не будет.