Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным

«В соответствии с действующим законодательством, право на сокращенный на один час рабочий день возникает только в том случае, если праздник приходится на выходной. Поскольку 23 февраля в наступающем году выпадает на понедельник, пятница, 20 февраля, сокращённым днём не будет», — сказал Нилов.
Парламентарий отметил, что это стандартная правовая норма, направленная на упорядочивание рабочего графика. Несмотря на отсутствие сокращенного дня, россиян, по его словам, ждут полноценные трехдневные выходные — с 21 по 23 февраля, что позволит достойно отметить праздник.
«Однако стоит призвать работодателей, где можно принять управленческое решение, порадовать работников и отпустить пораньше», — добавил Нилов.