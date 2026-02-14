Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным

«В соответствии с действующим законодательством, право на сокращенный на один час рабочий день возникает только в том случае, если праздник приходится на выходной. Поскольку 23 февраля в наступающем году выпадает на понедельник, пятница, 20 февраля, сокращённым днём не будет», — сказал Нилов.