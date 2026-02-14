В РПЦ рассказали о том, что допустимо делать с прахом после кремации

«Что касается разных форм хранения останков после кремирования, то здесь есть море таких практик, которые можно характеризовать как злоупотребление. Например, когда прах развеивают или разделяют на части и захоранивают в разных местах, к примеру, по месту рождения усопшего и по месту его проживания. Или знаю, что сейчас есть коммерческие компании, которые вам предложат отправить прах усопшего на гору Эверест. Думаю, что хранение праха в урне дома сродни таким злоупотребительным практикам, потому что прах должен быть захоронен», — рассказал он, отвечая на вопрос о допустимости хранения урн с прахом близких в местах проживания.