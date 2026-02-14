В РПЦ рассказали о том, что допустимо делать с прахом после кремации

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Прах после кремации тела обязательно должен быть захоронен, практики развеивания, разделения на части или сохранения его в доме являются злоупотреблением, нарушающим достойное отношение к останкам. Об этом ТАСС рассказал секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов.
«Что касается разных форм хранения останков после кремирования, то здесь есть море таких практик, которые можно характеризовать как злоупотребление. Например, когда прах развеивают или разделяют на части и захоранивают в разных местах, к примеру, по месту рождения усопшего и по месту его проживания. Или знаю, что сейчас есть коммерческие компании, которые вам предложат отправить прах усопшего на гору Эверест. Думаю, что хранение праха в урне дома сродни таким злоупотребительным практикам, потому что прах должен быть захоронен», — рассказал он, отвечая на вопрос о допустимости хранения урн с прахом близких в местах проживания.
Отец Александр подчеркнул, что прах необходимо захоронить в месте, предполагающем достойное отношение к останкам. «В нашей культурной и, конечно, христианской традиции таким местом являются кладбища. Но никак не дома и никак не квартиры, которые не предназначены для хранения останков усопших», — отметил он.
Священник напомнил, что погребение человека по христианскому обычаю подразумевает погребение тела в гробу, а кремирование допускается лишь в особых случаях. «Кремирование не является поощряемой практикой. По икономии, то есть по такому пастырскому снисхождению, Церковь допускает кремирование в каких-то случаях, но они на самом деле не так многочисленны», — резюмировал он.