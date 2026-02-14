Триумф российского тренера, прокат Гуменника. Итоги седьмого дня Олимпиады

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Россияне Савелий Коростелев и Петр Гуменник не смогли завоевать медали в седьмой день Олимпийских игр в Италии.
Гуменник стал главным героем для российских болельщиков. 10 февраля он исполнил короткую программу, за которую получил 86,72 балла, это был 12-й результат. Благодаря этому Гуменник в произвольной программе попал в предпоследнюю разминку. На лед Гуменник вышел под 13-м номером, он исполнил пять четверных прыжков — четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов в секвенции с двумя двойными акселями, а также тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. За свой прокат он получил 184,49 балла, его итоговый результат составил 271,21 балла.
После проката Гуменник рассказал журналистам, что остался доволен своим выступлением. «Я доволен, сделал все что мог. Долго очень готовился, был способен на все, что заявил, и сделал все, что заявил. Ориентировался не на свои российские старты, а на выступление в квалификации к Играм в Пекине. Но меня это не расстроило, так как сделал все элементы», — сказал фигурист.
«Меня очень сильно удивило, полные трибуны как будто моих болельщиков. Такая поддержка мне очень помогла. То, что зрители меня так тепло приняли, позволило мне почувствовать себя в домашней атмосфере», — добавил он.
Гуменник также отметил, что хотел бы выступить на Олимпийских играх 2030 года. «Получилось то, что я хотел. Олимпийские игры такое исключительное соревнование. Я сегодня утром подумал, что так мне нравится здесь находиться, что можно в 2030 году тоже поехать на Олимпиаду», — поделился спортсмен.
Гуменник стал лучшим россиянином в мужском одиночном катании на Олимпиаде со времен двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В 2010 году Плющенко занял второе место, в 2014-м на Играх в Сочи он, будучи единственным представителем России в мужском катании, снялся с турнира из-за травмы. В 2018 году лучший из российских фигуристов Дмитрий Алиев стал седьмым, спустя четыре года Евгений Семененко занял восьмое место.
Россиянин Урманов привел к золоту фигуриста Шайдорова.
Главная сенсация соревновательного дня также произошла в мужском турнире по фигурному катанию. Американец российского происхождения Илья Малинин считался абсолютным фаворитом, которому прочили золото даже в случае ошибок. Малинин подтвердил свой статус, победив в короткой программе, и имел хорошие шансы на победу после того, как большинство соперников совершили ряд помарок. Однако в произвольной программе он сам допустил два падения и три «бабочки».
Американец по сумме программ набрал 264,49 балла, что стало восьмым результатом. После проката он рассказал телеканалу NBC, что излишняя самоуверенность могла ему помешать. Тем не менее Малинин не уедет из Италии без звания олимпийского чемпиона, так как в составе сборной США он стал победителем командного турнира.
Победу одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который набрал 291,58 балла, вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), тройку лидеров замкнул его соотечественник Сюн Сато (274,90). Шайдоров тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова.
«Невероятные ощущения, я к этому шел с детства и сегодня просто хотел насладиться этим моментом. У меня получилось все то, что я наработал за эти годы», — сказал Шайдоров журналистам.
Шайдоров стал первым представителем Казахстана с 1994 года, выигравшим золото Олимпиады. Ранее золотую медаль зимних Игр завоевывал один казахстанец — в 1994 году лыжник Владимир Смирнов победил в гонке на 50 км классическим стилем. В 2014 году бронзовую медаль в мужском одиночном турнире по фигурному катанию завоевал Денис Тен.
«Денис повлиял на все фигурное катание в Казахстане, открыл двери не только для меня. Я надеюсь, что моя медаль откроет новые двери для казахстанских детей», — отметил Шайдоров.
Коростелев занял 15-е место в «разделке», Клебо повторил рекорд Олимпиад.
Лыжник Коростелев принимал участие в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км. Россиянин стартовал 70-м после группы лидеров, и из-за теплой по меркам лыжных гонок погоды (плюс 8 градусов) ему пришлось идти по разбитой трассе. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 20 минут 36,2 секунды. Второе место занял француз Матис Делож (отставание 4,9 секунды), третье — представитель Норвегии Эйнар Хедегарт (+14,0). Коростелев отстал от лидера на 1 минуту 6,1 секунды.
«Савелий лучше выступал в классических гонках, поэтому надеяться на коньковую гонку можно было при стечении всех обстоятельств — смазка, настрой, погода и так далее, — сказал ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов. — Перед стартом у Савелия был хороший боевой настрой, он был спокоен, но в гонке на первом отрезке я понял, что ему тяжеловато. Была на лице гримаса, он шагал не совсем легкими движениями. Это может говорить о том, что сегодня погода очень теплая — плюс 8 градусов, плюс, несмотря на то что там селитру сыпят, трасса разбивается».
Сам Коростелев в беседе с ТАСС высказал мнение, что ему лучше было стартовать перед лидерами. «Мне это, конечно, сыграло в минус. Чем ближе стартовый номер, тем лучше. Лучше бы я тогда стартовал не в “красной” группе, а перед ней. В таком случае я мог бы заехать в десятку лучших», — считает лыжник.
Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом и сравнялся по этому показателю со своими соотечественниками биатлонистом Уле-Эйнаром Бьёрндаленом и лыжниками Бьёрном Дели и Марит Бьёрген. Девятая медаль, которую Клебо с большой вероятностью выиграет в эстафете 15 февраля, станет рекордной для представителей зимних видов спорта.
Другие медали дня.
Также в пятницу разыграли еще пять комплектов наград. Победителем мужского спринта в биатлоне стал француз Кентен Фийон Майе. Дистанцию 10 км француз преодолел за 22 минуты 53,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Серебро завоевал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (отставание 13,7 секунды; 0 промахов), бронзу выиграл его соотечественник Стурла Холм Легрейд (+15,9; 0). Француз стал четырехкратным олимпийским чемпионом.
Австралийка Джози Бафф стала победительницей соревнований сноубордисток в дисциплине «сноуборд-кросс», серебряным призером Игр стала чешка Ева Адамчикова, бронзу выиграла итальянка Микела Мойоли. В дисциплине «хафпайп» у мужчин лучшим стал японец Юто Тоцука, набравший 95 баллов. Второе место занял австралиец Скотти Джеймс (93,5), тройку призеров замкнул Рюсэи Ямада (92).
Чешский конькобежец Методей Йилек был лучшим на дистанции на дистанции 10 000 м. Он показал результат 12 минут 33,43 секунды, второе место с результатом 12 минут 39,08 секунды занял представитель Польши Владимир Семирунний, ранее выступавший за сборную России, третьим стал Йоррит Бергсма из Нидерландов (12.40,48).
Победу в скелетоне одержал британец Мэтт Уэстон, показавший результат 3 минуты 43,33 секунды по сумме четырех попыток. Серебро завоевал немец Аксель Юнгк (3.44,21), бронзу — его соотечественник Кристофер Гротхер (3.44,40).
По итогам семи дней первое место в общекомандном зачете занимает сборная Норвегии, которая завоевала 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. На втором месте идет команда Италии (6−3−9), на третьей позиции расположились американцы (4−7−3). Олимпийские игры завершатся 22 февраля.