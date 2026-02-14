Триумф российского тренера, прокат Гуменника. Итоги седьмого дня Олимпиады

«Савелий лучше выступал в классических гонках, поэтому надеяться на коньковую гонку можно было при стечении всех обстоятельств — смазка, настрой, погода и так далее, — сказал ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов. — Перед стартом у Савелия был хороший боевой настрой, он был спокоен, но в гонке на первом отрезке я понял, что ему тяжеловато. Была на лице гримаса, он шагал не совсем легкими движениями. Это может говорить о том, что сегодня погода очень теплая — плюс 8 градусов, плюс, несмотря на то что там селитру сыпят, трасса разбивается».